FIDEO: Abe Lenstra, dûnser mei de bal

Abe Lenstra, sa wurdt sein, koe by syn berte al fuotbalje. Noch by libben waard hy in myte. Oant syn dea yn 1985 is der in protte oer him praat en skreaun. Yn de Fryslân DOK 'Dûnser mei de bal' ûndersiket dokumintêremakker Piter Tjeerdsma wat der wier is fan dy ferhalen.