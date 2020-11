Ype Smid wurdt dochs gjin foarsitter SC Cambuur; Van den Belt bliuwt

"De onrust die is ontstaan is niet in het belang van de club en dat moet altijd voorop staan bij iedereen", seit Smid. "Om de rust te laten terugkeren trek ik mijn kandidatuur als voorzitter van de Raad van Commissarissen in en zal ik de club blijven steunen waar ik kan in mijn rol als Erevoorzitter en certificaathouder."

Doe't earder dizze wike bekend waard dat Smid foardroegen wurde soe as foarsitter, kaam ek nei bûten dat finansjeel direkteur Gerald van den Belt dan ophâlde soe. Hy bliuwt yn alle gefallen oant de ein fan dit seizoen, lit er witte fanôf syn fakânsje-adres: "Ik wil graag promoveren met Cambuur en zal er met organisatie en staf alles aan doen om dat te realiseren. Dat kan alleen als er rust is rond Cambuur. Dus nu belangrijk dat iedereen Cambuur belang voorop stelt, inclusief mijn persoon."