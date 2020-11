Femke Kok wint beide ôfstannen op earste dei NK sprint, Schulting ferrast mei tredde plak

Kok ried op de 500 meter al yn de achtste rit tsjin Sanneke de Neeling. Mei 37,51 sette se yn dy rit fierwei de rapste tiid del oant dat stuit del.

Yn de rit dêrnei kaam titelfavorite Jutta Leerdam mei 37,53 lykwols wol hiel tichteby. Michelle de Jong kaam yn dyselde rit ta in nij persoanlik rekôr fan 38,04. Dat wie úteinlik genôch foar it tredde plak, want yn de lêste rit kamen titelferdigener Letitia de Jong fan Feanwâlden (39,75), dy't krekt weromkomt fan in blessuere, en Janine Smit fan It Hearrenfean (38,89), lang net oan dy tiid.

Persoanlike rekôrs foar Fledderus en Schulting

Marijke Groenewoud fan Hallum (39,12), Ireen Wüst fan It Hearrenfean (39,10) en Helga Drost fan Akkrum (38,68) kamen ek net yn de buert fan it poadium. Marrit Fledderus fan Sint Nyk wol. De nûmer trije op de 500 meter op it NK ôfstannen ried mei in persoanlik rekôr fan 38,27 nei it fjirde plak. It fiifde plak wie foar olympysk kampioene shorttrack Suzanne Schulting. Ek sy ried mei 38,57 in persoanlik rekôr.