HEA! De moaie ferhalen fan Jaap

Jaap mei graach wat bûten by syn bisten en hokkeboel yn Boksum omspane. En dêrby hâldt hy ek wol fan in moai ferhaal ôfstekke. En dêr sit ek wolris wat fantasy by. Syn eigen frou trochsjocht him meastal wol. Spitigernôch bliuwe der tsjintwurdich net folle minsken mear stean om efkes in pypfol te praten.