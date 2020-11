Skriuwster Haverkamp krijt Anton Wachterpriis; boargemaster seit dat priis bestean bliuwt

Boargemaster Sluiter wol takomst priis feilich stelle

It like de lêste kear te wurden dat de Anton Wachterpriis yn Harns útrikt wurde soe. It sintraal komitee 1945 hat de priis 21 kear útrikt mar hâldt der mei op omdat se opheft binne. Mar boargemaster Sluiter, dy't foar de lêste kear de priis útrikke mocht as boargemaster fan Harns hie goed nijs foar alle literatuerleafhawwers yn De Grote Kerk fan Harns.

Sluiter sei ta dat, foardat hy ôfskied nimt as boargemaster, regele is dat de takomst fan de Anton Wachterpriis bestean bliuwt. "Voordat ik vertrek garandeer ik dat alles in de steigers staat." Yn syn taspraak fertelde hy ek dat it winnende boek fan skriuwster Annemarie Haverkamp, De achtste dag, him persoanlik rekke. It giet oer in man mei in sike frou en in swier handicapte soan. Gjin fleurich ferhaal. "In die zorg worden we meegenomen en realiseer je je dat sommige levens rampzalig lopen."

Sjoch hjirûnder nei de útstjoering fan de útrikking: