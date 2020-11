Skriuwster Annemarie Haverkamp krijt Anton Wachterpriis yn Harns

Skriuwster Annemarie Haverkamp krijt sneontemiddei de Anton Wachterpriis 2020 útrikt út hannen fan boargemaster Roel Sluiter fan Harns. De priis foar it bêste literêre proazadebút krijt se foar har roman De achtste dag. De Anton Wachterpriis is in aktiviteit fan it Centraal Comité 1945.