Krimp yn Noardeast-Fryslân? Doarpen ha ferlet fan wenromte foar jongerein

Yn Holwert, dat earder altyd as krimpdoarp sjoen waard, soene der eins nije huzen by moatte. Der stiet op dit stuit mar kwealik wat te keap, wylst der neffens foarsitter Arnoud Haitsma fan doarpsbelang in grutte groep jongerein is dy't wol yn it doarp in hûs keapje of hiere wol.

"Jeugd perspektyf biede"

"De jeugd wol hingje bliuwe, mar der is gjin plak", seit Haitsma. "Der sil wat gebeure moatte yn it doarp, want wy wolle dy groep wol graach behâlde foar it doarp. Der binne plannen foar nijbou; wy hawwe ek by de gemeente oanjûn dat der nije kavels komme moatte. Je moatte de jeugd dy't wat wol, perspektyf biede kinne dat der op koarte termyn ek romte komt."