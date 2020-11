Danny Noppert nei twadde ronde op Players Championship Finals

De Players Championship Finals is it slottoernoai fan alle fliertoernoaien fan de profesjonele darters. De bêste 64 spilers fan it ôfrûne jier spylje it finaletoernoai tsjin elkoar op telefyzje. De Players Championship Finals wurdt dit jier yn Coventry (Ingelân) hâlden en wurdt fanwegen it coronafirus sûnder publyk spile.