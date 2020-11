Gjin panyk by Cambuur nei efterstân: "Fernaamst dat wy de wedstriid winne soene"

Hoewol't de Ljouwerters wol aardich út de startblokken kamen, wiene it de besikers dy't as earste ta skoaren kamen. "We ha twa kear wûn fan de koprinner, dan witte je dat it efkes oars is. En ik moat Den Bosch in komplimint jaan, yn de omskeakeling wiene sy hartstikke goed", seit trainer Henk de Jong.

Dêr't De Jong foar de wedstriid noch syn spilers op it hert drukte de tsjinstanner net te ûnderskatten, like dat yn it begjin tsjin Den Bosch wol it gefal. "Dat komt moai út, dat dat útkomt", laket De Jong. "Sa no en dan mei ik ek ris lekker foeterje, dat is hearlik."

Gjin panyk

De Jong rekke dochs net yn panyk, ek doe't Den Bosch in enoarme kâns op de 0-2 krige. "Dan hiene wy ek wol rêstich bleaun, fernaamst dat wy de wedstriid winne soene." In goeie lear, sa seit De Jong. "It komt net oanwaaien, alles moat kloppe."

Al mei al hie Cambuur de oerhân en kaam it ta in protte kânsen. "We hiene wol mear goals meitsje kinnen, mar it hie ek 5-3 wurde kinnen."