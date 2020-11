Wrâldbekerwedstriden shorttrack yn Dútslân fan de kalinder

It beslút fan it Dútske bûn betsjut dat der foar dit jier gjin wrâldbekers mear op it programma steane. Earder waarden ek al de wedstriden yn Montreal, Laval, Seoul en Peking skrast.

It EK yn it Poalske Gdansk fan 22 oant 24 jannewaris giet foarearst noch wol troch. Ek it WK, dat yn Nederlân plakhawwe sil, stiet noch op de kalinder. Dêrnjonken organisearret de KNSB op it Hearrenfean noch de International Invitation Cup en it NK ôfstannen.