Spitse ferliest mei Oranje-froulju oefenwedstriid fan Feriene Steaten

De Nederlânske fuotbal-froulju binne der freedtejûn net yn slagge foar in ferrassing te soargjen tsjin de Feriene Steaten. Oranje gie yn in oefenwedstriid yn Breda mei 2-0 ûnderút tsjin de nûmer 1 fan de wrâld. Dat wie deselde útslach as ferline jier yn july yn Lyon by de finale fan it wrâldkampioenskip. Sherida Spitse fan Snits stie yn de basis en makke de njoggentich minuten fol. Sisca Folkertsma fan Sleat bleau de hiele wedstriid op de bank.