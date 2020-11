Allinne no te sjen: It fergetten petear fan Abe Lenstra mei Willem Duys

Dit wykein is de Fryslân DOK 'Dûnser mei de bal 100 jier Abe Lenstra' te sjen by NPO2 en Omrop Fryslân, mei bysûndere argyfbylden. Ek bylden út in weromfûne ôflevering fan 'Voor de Vuist weg' fan Willem Duys mei Abe Lenstra. Dy wie by de AVRO op 1 jannewaris 1971. Abe wie krekt 50 en hie de middeis noch in wedstriid mei de âld-internationals spile. Fan Abe waard faak sein dat it in muoilike, stûfe man wie. Yn it petear mei Duys lit er him fan in heel oare kant sjen.