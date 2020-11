Hûs en skuorre yn Menaam jier ticht om himpkwekerij

De plysje fûn guod wêrmei't in grutskalige himpkwekerij opset wurde koe, lykas hûnderten blompotten, mear as hûndert lampen en in tal drûchrekken.

De boargemaster liet it hûs en de skuorre earder al tydlik slute, mar de eigners wiene it dêr net mei iens en stapten nei de rjochter. Dy hat boargemaster Waanders yn it gelyk steld. Dêrom bliuwe it hûs en de skuorre in jier ticht.