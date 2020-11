Fraachtekens by SC Hearrenfean foar duel mei leechfleaner ADO Den Haag

SC Hearrenfean hie tsjin RKC mar sa'n 30 persint balbesit, dochs kreëarre de ploech in soad grutte kânsen. Dat is it grutte dilemma wêr't Johnny Jansen foar stiet. "Ik vraag mezelf wel eens af: 'Wat wil ik nou eigenlijk?' Ik wil graag beter worden in balbezit, maar op deze wijze creëeren we wel heel veel kansen. En dat is ook een kwaliteit van het elftal en dat moeten we blijven behouden."

Mitchell van Bergen

Nei ôfrin fan de wedstriid tsjin RKC (1-1) gie it nei ôfrin oer it missen fan de kânsen. Benammen oanfaller Mitchell van Bergen liet ferskate mooglikheden ûnbenut. De krityk op de bûtenspiler is dat hy te min rendemint hellet út syn aksjes. Jansen is it dêrmei iens.

"Mitchell is deze afgelopen maandag nog bij me gekomen en verteld dat hij er enorm van baalt dat hij die kansen heeft gemist. Dinsdag waren we vrij en woensdag zei hij: "Ik ben er weer trainer!"

Jansen: "Er zijn spelers die van nature voor de goal altijd het overzicht houden en rustig blijven en weten waar de keeper staat. Mitchell heeft daar misschien wat meer tijd voor nodig om dat tot zijn kwaliteit te maken. Maar als hij dat eenmaal heeft, dan is hij ook top. Want Mitchell is iemand die drie, vier keer per wedstrijd één op één met de keeper kan komen en dat is een enorme kwaliteit."