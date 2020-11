Hege Ried stelt útspraak yn 'blokkearfriezen'-saak út

It giet yn dizze saak oer it wol oft net yn stân hâlde fan de taakstraffen dy't oplein binne oan seis Fryske aksjefierders. Se ha op 18 novimber 2017 op de A7 tusken De Jouwer en It Hearrenfean demonstranten tsjin swarte pyt tsjinhâlden. Hjirtroch koene de demonstranten net nei Dokkum wêr't de lanlike yntocht fan Sinteklaas wie. De advokaat-generaal hat op 13 oktober it advys jûn oan de Hege Ried om de taakstraffen yn stân te hâlden.