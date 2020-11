Fryske FvD-fraksjefoarsitter: 'As Baudet by de partij bliuwt, stap ik op'

Skrokken fan brief

Oer Thierry Baudet is Goudzwaard lykwols minder te sprekken. Neist it fraksjestatement makke hy ek in persoanlik statement, nei oanlieding fan de brief fan Nicki Pouw-Verweij. Yn dy brief seit Pouw-Verweij, de nûmer trije op de lanlike kandidatelist fan Forum, dat Baudet yn komplotteoryën leauwt en radikalisearre is. "Ik bin dêr sa fan skrokken dat ik my net langer ferbine kin mei Thierry Baudet."

Yn dat boadskip gean de oare fiif Fryske Steateleden foarearst net mei. Goudzwaard: "Sy stean der oars yn. Sy kieze derfoar om it stof earst delkomme te litten en beriede har dêrnei fierder op harren stânpunt. Dat respektearje ik folslein."

As Baudet bliuwt, stapt Goudzwaard op

As Baudet derfoar kiest om by de partij te bliuwen, stapt Goudzwaard yn elts gefal op. "Dan is der gjin romte mear foar my. Dêr leau ik net mear yn." Oft de oare Steateleden him dan folgje, moat noch bliken dwaan. "Dat is noch spekulatyf. We moatte earst sjen wat der de kommende dagen barre sil."