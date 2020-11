RIVM meldt 91 nije besmettingen yn Fryslân, lanlik groei fan mear as tûzen

De measte besmettingen binne de ôfrûne 24 oeren fêststeld yn Súdwest-Fryslân (19). Dêrnei komme Ljouwert (13) en Noardeast-Fryslân (11).

Yn Fryslân is sûnt tongersdei wer ien nij stjergefal meld. It giet om in bewenner fan Weststellingwerf. It totale tal stjergefallen sûnt it begjin fan de corona-útbraak leit no op 130.

It RIVM meldt freed ien nije sikehûsopname yn Fryslân, in ynwenner fan Ljouwert.

Lanlik hast tûzen mear

Lanlik binne der 5.790 nije besmettingen fêststeld. Dat binne der mear as tûzen mear as tongersdei, doe wiene it 4.498.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):