Titelferdigener Letitia de Jong start op NK sprint, mar sûnder ferwachtings

Ien fan de favoriten is dus Femke Kok. Dat sjocht se sels ek, allinnich tinkt se wol dat Jutta Leerdam in gruttere kânshawwer is. "Der binne genôch famkes dy't kans meitsje, mar ik tink dat Jutta de grutste favoryt is. Ik tink wol dat de measte druk by har leit."

Dat se ien fan de favoriten is, is logysk om't Kok de Nederlânsk kampioene op de 500 meter is en sulver wûn op de 1000 meter. Dochs fynt se it sels nuver. "It is sa gek om dysels favoryt te neamen. Dat is wol in apart gefoel."