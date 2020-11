Freedsmerk oer Forum voor Democratie en Baudet: "Krekt lytse bern!"

"In clowneske bedoeling", "Rampzalig", "Neat mei neat" is in gryp út de reaksjes op de merk. "Weardeleas", "beskamsum", "entertainment" seiden oaren.

Ek oer de persoan Thierry Baudet wiene der skerpe útspraken: "Soks krije jo as it ego grutter is as de man sels", en: "Gelokkich komt syn wiere aard no boppe, dat skilt in soad ellinde..."

"Ik sta achter Thierry"

Dochs naam ek immen it foar Baudet op: "Op nieuwe partijen komen ook altijd zwervers en boeven af. Dat is lastig te handelen. Maar ik sta achter Thierry, dat is een slimme jongen!"

Neffens in oar is it moai dat de partij ûntmaskere is: "It soe in partij mei in nij lûd wurde, mar it blykt in hiel âld lûd te wêzen..."

It somberst wie in keapman, dy't konkludearre dat de polityk "eins fallyt is", mar in kollega relativearre dat mei de opmerking: "Baudet? Wa is dat eins?"