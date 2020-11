Ferfolchûndersyk nei ferbining Rânestêd - Noarden: Lelyline ien fan de twa opsjes

De ministearjes Ynfrastruktuer en Wettersteat, Ynlânske Saken en de regio sjogge mei-inoar nei de mooglikheden. Dêrby moat ek sjoen wurde nei it wenjen, wurkjen en de rekreaasje yn de regio.

Neffens ûndersyk fan earder dit jier is dúdlik wurden dat in Lelyline tusken de 4 en 6 miljard kostet. Mar it besteande spoar ferbetterje soe like djoer of djoerder wêze.

Minder lêst fan steuringen

In bettere ferbining betsjut in koartere reistiid, mar de ferbining moat ek 'robúster'. It treinferkear nei Ljouwert en Grins giet no oer de smelle corridor Zwolle-Meppel. As dêr in steuring is, en dat bart geregeld, moat elkenien mei de bus. De Lelyline soe dat probleem ferhelpe.