Ofrûne wike 673 coronabesmettings; hûndert minder as wike derfoar

Der binne ôfrûne wike 673 coronabesmettingen fêststeld yn Fryslân. Dat binne hast hûndert minder as foarige wike (772). Dêrmei lykje de sifers wer wat de goede kant op te gean, want de wike dêrfoar naam it oantal besmettings mei goed 200 ta.

Alle besmettingen yn Fryslân sûnt it begjin fan de útbraak (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):