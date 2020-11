GGD: Oantal besmettings stabyl; drokte yn winkelstrjitten ferwachte

Teste sûnder klachten

Fan kommende tiisdei 1 desimber ôf kinne twa groepen minsken har ek sûnder sûnensklachten teste litte by de GGD. It giet om minsken dy't nei foaren ta komme út it boarne- en kontaktûndersyk en om minsken dy't in warskôging krigen op de Coronamelder-app dat sy yn nau kontakt west hawwe mei in besmet persoan.

Sy kinne har teste litte fan de fyfde dei ôf dat harren karantêne jildt. Gewoanwei folget dan in dei letter de útslach. Wa't dan negatyf test, mei fuortendaalks út karantêne. Wol moatte sy oant 10 dagen nei't de karantêne yngie kontakt mei kwetsbere persoanen mije.

1 desimber is ek de datum dat de lanlike mûlkapkeplicht foar publike gebouwen yngiet.

Sifers

Mei de 672 positive tests fan ôfrûne wike binne 8.275 ynwenners fan Fryslân besmet rekke mei it firus. De GGD krige dizze wike 13 meldingen fan besmette persoanen dy't ferstoarn binne. Foarige wike wiene dit der 17. It offisjele stjertesifer yn ferbân mei corona stiet no op 129. Der binne 6 sikehûsopnames trochjûn, foarige wike 12.

Gemeenten

Súdwest-Fryslân bliuwt de gemeente mei de measte besmettings, mar it oantal positive tests gie de ôfrûne wike wol bot omleech. Yn totaal seis gemeenten hiene dizze wike mear besmettings as in wike earder, mei de grutste stiging yn Hearrenfean en Eaststellingwerf, ûnder oare fanwegen de besmettings yn soarchynstelling OlmenEs.