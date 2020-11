FIDEO: Henk is wei-ynspekteur op de Ofslútdyk: "Minsken springe my wolris om de nekke"

De ferskillen tusken in gewoane sneldyk en de sneldyk op de Ofslútdyk binne grut. "Dit is, om samar te sizzen, in dyk op see en dêrom hast folle mear mei de waarsomstannichheden te meitsjen. It waait hjir hurder, hast hjir somtiden kruiend iis, snie en it sicht kin hjir striemin wêze. It is hjir grilliger as op oare sneldiken yn Nederlân. Boppedat kinst it ferkear net even omride litte. As op de Ofslútdyk wat bart, stiet alles direkt muorrefêst."



Foar De Jong is dat de sjarme fan dit wurk: "It is tige útdaagjend. Somtiden binne minsken lilk, omdat sy lang wachtsje moatte foar in stikkene brêge. Mar ik haw ek meimakke dat minsken my om de nekke springe, omdat se sa bliid binne om my te sjen. No is dat net altyd de bedoeling, mar in stikje wurdearring is altyd moai fansels, haha."