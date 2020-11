100 jier Abe Lenstra: "Hy behearske eins alles"

Lenstra makke as 15-jierrige jonge syn debút yn it earste alvetal fan Hearrenfean en spile letter yn syn karriêre noch foar SC Enschede en Enschedese Boys. Mar dus nea bûten Nederlân. "Hy hat wol in hiel soad oanbiedingen hân yn syn karriêre", fertelt Mast. "Ut Italië, út Frankryk. Mar hy is hjir bleaun. Op It Hearrenfean siet er hiel goed op it gemeentehûs, hy hie eins genôch jild. Hy hie it hiel bêst."

De measte Nederlânske fuotballers dy't nei de oarloch nei it bûtenlân gongen, hienen it net hiel breed, fertelt Mast. "Dy woene foar wat sinten dan wol nei it bûtenlân. Abe hie de sinten net nedich en hy wie net avontuerlik. Dus hy woe wol, mar hy sei: set dy sinten mar op myn bankrekken. Dy garânsje koenen se him net jaan, dus hy keas foar sekerheid by Hearrenfean."