Ireen Wüst is opknapt en docht takom wykein mei oan NK sprint yn Thialf

"We kunnen weer! Mijn herstel is goed gegaan de afgelopen dagen en ik kan van start tijdens het NK sprint dit weekend", hat Wüst witte litten. "Toekijken vorige week was frustrerend, maar dat is geweest. Kan niet wachten om mezelf weer te testen op het ijs." De 34-jierrige reedrydster wûn yn 2017 foar it lêst de Nederlânske sprinttitel.