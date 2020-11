Dútslân warskôget kontenerskippen by it Waad no ek by min waar

De Dútsers sette ein dizze moanne al útein mei it jaan fan warskôgingen. It giet dan net allinnich om de grutte kontenerskippen, mar ek twa type konterskippen dy't lytser binne. Mar dêr bliuwt it net by. De minister wol mei Dútslan en Panama oantrúnje op in bredere analyze om te sjen of de ynternasjonale regeljouwing ek oanskerpe wurde moat, mei it each op de skaalfergrutting yn de kontenerfeart de ôfrûne 20 jier.

Der sil ek by de International Maritime Organisation pleitte wurde foar nije regels foar de stabiliteit fan grutte kontenerskippen. Boppedat moat der ynternasjonaal mear omtinken komme foar it goed fêst setten fan konteners; it saneamde sjorje. Dêr sil ek ekstra op kontrolearre wurde yn Nederlân. Ek wurdt der sjoen nei in foarm fan ferkearsbegelieding.