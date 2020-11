Campus Fryslân tredde bêste 'university college' fan Nederlân

Campus Fryslân yn Ljouwert wurdt troch de Keuzegids bestimpele as tredde bêste 'university college' fan Nederlân. Derneist is de bacheloroplieding 'Minorities & Multilingualism', minderheden en meartalichheid, op de universiteit fan Grins bestempele ta ien fan de bêste fiif opliedingen fan Nederlân. It Frysk is ûnderdiel fan dizze stúdzje, it wurdt dêr hjoed-de-dei oanbean as 'Frisian track'.