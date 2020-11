Henk de Jong: "Den Bosch is in lestige tsjinstanner, ûnderskat it net"

De Jong: "Dêr haw ik it wol oer hân mei de ploech. Wy moatte altyd hûndert prosint jaan en skerp wêze, want oars kinne alle ploegen fan ús winne. FC Den Bosch is in lestige tsjinstanner. Ik haw se spyljen sjoen tsjin De Graafschap. Sy hienen wat blessueres, mar der komme wer jonges werom. It besef by de jonges is der om dizze tsjinstanner net te ûnderskatten."

"Gerald van den Belt is de bêste"

Henk de Jong is net bliid mei it mooglik opstappen fan finansjeel direkteur Gerald van den Belt. "Gerald moat binnen de organisaasje fan Cambuur bliuwe. Hy is ien fan de bêste bestjoerders fan Nederlân. Sa'n man krijst nea wer. Hy is mei Ard de Graaf al tsien jier dwaande by Cambuur. Sokke minsken moatte binnenboard bliuwe. As hy fuortgiet, soe dat hiel ferfelend wêze. Gerald is de stabile faktor binnen Cambuur."

De Jong tinkt net dat hy noch ynfloed útoefenje kin op it bestjoer om Van den Belt binnen te hâlden. "Dat hat gjin nut. Ik ken de minsken dy't dit bepale net iens. It giet my om Gerald. In rêstpunt foar my as trainer. As dy fuortfalt, soe ik dat hiel ferfelend fine."