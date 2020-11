Mei leafde stoofd: ideeën en in leasepanne foar in plestikfrij libjen

Sytske Rixt Oosterhof fan Eetcafé Nooitgedagt leit har idee om duorsumer iten te ferkeapjen út: "It hjit 'Met liefde gestoofd.' Wy meitsje alle wykeinen in lekkere stoofpot. Dy is ôf te heljen mei dyn eigen panne of mei in lease-panne foar fiif euro mei staasjejild. Ferline jier hawwe wy ek al in soad pop-up-foodbars dien. Doe seach ik al dat der in soad ôffal by sjen kaam. Der binne in soad manieren te betinken om it ôffal te beheinen. Ik haw dus sels in eigen konsept betocht. Foar fiif euro kinne je in moaie âlderwetske reade stoofpanne krije, dy kinne se fuortendaalks op it fjoer sette."

Feganistysk of fleis

Neffens Oosterhof binne de reaksjes fan de klanten posityf. It rint goed. "Wy hawwe ek in feganistyske- en in fleis-stoofpot. Je kinne dus kieze. Ek noch út twa bygerjochten. De minsken komme mei de moaiste pannen oansetten."