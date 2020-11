De Fryske Marren hellet takom jier sels âld papier op

De priis foar âld papier is mei yngong fan takom jier folle leger. Foar de skoallen en ferieningen dy't it no ynsammelje, kin dat dan net mear út. Foar harren is der in kompensaasjeregeling, sa't de ynsammelers noch in skoft in ynkomstenboarne hawwe.

In diel fan de húshâldens yn De Fryske Marren hat al in âldpapierkontener. De húshâldens dy't dat noch net hawwe, krije de kommende wiken fergees ien fan de gemeente. De kontener giet fan 1 jannewaris 2021 ôf oan yn gebrûk.