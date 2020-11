SC Cambuur betellet hege priis foar weromkear Ype Smid

Opstappen Gerald van den Belt

Neffens kommissaris Jan Koster stiet in weromkear fan Ype Smid foar 100 persint fêst. "Ype wurdt foardroegen troch it Stichtingsbestjoer en ferfolgens moat dyselde Stichting dêr in beslút oer nimme. As Ype oannaam wurdt, dan lûk ik myn konklúzje en stap ik fuortendaalks op.", sa seit Koster.

Net allinnich Koster stapt op, ek Harry van der Zee stapt út de ried as moandei dúdlik wurdt dat Smid de foarsitter wurdt. Wêrom de ried it net sitten sjocht yn Ype Smid, dêr is Koster net dúdlik oer: "Dêr hawwe wy wichtige arguminten foar, mar ik wol dêroer net yn detail trede".

De kâns is hiel grut dat direksjelid Gerald van den Belt moandei bekend meitsje sil dat hy Cambuur ferlitte sil.

Foarsitter fan it Stichtingsbestjoer, Cees Anceaux, hat yn de Leeuwarder Courant sein dat it him net bekend is dat Smid foarsitter wurdt en dat hy ek neat wit fan in fuortgean fan wa dan ek. Toch is de foardracht fan Smid ien fan de agindapunten fan de algemiene gearkomste fan takom moandei.