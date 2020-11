Ofrûne 24 oeren 75 nije coronabesmettings yn Fryslân; ien persoan ferstoarn

Der binne de ôfrûne 24 oeren 75 nije coronabesmettingen meld yn Fryslân. Dat docht bliken út sifers dy't it RIVM tongersdeitemiddei publisearre hat. It binne minder besmettings as woansdei, doe wiene it der 94. Der is ien persoan ferstoarn oan it coronafirus yn it ôfrûne etmiel.