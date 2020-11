Habtamu de Hoop út 'e skroeven mei plak op PvdA-kandidatelist: "Waansinnich heech!"

22 jier

De Wommelser soe graach sjen dat minsken him it fertrouwen jouwe om harren te fertsjintwurdigjen. Fanwegen syn jonge leeftyd kin him in gebrek oan ûnderfining ferwiten wurde, mar sels seit er al wat yl yn 'e hannen te hawwen. "Ik ha al trije jier ûnderfining opdien, ek mei minsken dy't al folle langer yn de ried sitte, dus dat bin ik al wend."

Neffens De Hoop hawwe jongeren genôch yn te bringen en fertsjinje se it om heard te wurden. "Der binne jongeren dy't opstean. It is foar it earst sûnt de jierren 60 en 70 dat jongerein har wer sa hearre lit. Ik krij dy kâns no en ik gean derfoar. Dus wat my oanbelanget is leeftyd hielendal gjin drompel."

Hokker portefúlje De Hoop krijt, is noch net dúdlik. "Litte we earst mar in moaie ferkiezingsútslach delsette, dan sjogge we dêrnei fierder."