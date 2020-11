Ynnovaasjekluster Dairy Campus: Meitsje subsydzjeoanfraach net te dreech

Der komt 438 miljoen beskikber foar Noard-Nederlandske bedriuwen dy't ynnovearje wolle, sa waard earder bekend. Ynnovaasjeklusters lykas Dairy Campus en Circulair Fryslân binne wiis mei dat jild, mar hawwe ek in oprop oan de provinsje. Se binne benaud dat de oanfraach te yngewikkeld wurdt en in protte bedriuwen it dan mar 'litte foar wat it is.'

Dat moat neffens manager Kees de Koning fan de Dairy Campus oars. Neffens him hawwe der yn it ferline bedriuwen west dy't gjin subsydzje hawwe woene, omdat de oanfraach en de betingsten te dreech wiene. Hy wol betrouwen fan de provinsje en gjin wantrouwen. "Ik heb twee oproepen aan provincie: 1. De provincie moet zorgen dat ze de aanvraag niet te moeilijk maken. 2. Laten we het geld nu eens echt goed besteden."