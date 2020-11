Organisaasjes oer nije subsydzje: "Meitsje oanfraach net te dreech"

Fertouwen

Der komt 438 miljoen beskikber foar Noard-Nederlandske bedriuwen dy't ynnovearje wolle, sa waard earder bekend. Ynnovaasjeklusters lykas Dairy Campus en Circulair Fryslân binne wiis mei dat jild, mar hawwe ek in oprop oan de provinsje. Se binne benaud dat de oanfraach te yngewikkeld wurdt en in protte bedriuwen it dan mar 'litte foar wat it is.'

Neffens Houkje Rijpstra is fertrouwen de kaai foar it de nije subsydzje. Yn it ferline bleau der jild oer nei't ferskate bedriuwen de stipe net woene. "It wurd dan fierstente yngewikkeld foar se om in oanfraach te dwaan," seit Rijpstra. "Dus dan litte se it jild en it idee lizze. Dat is sa skande. We hawwe sels ek ris stipe oanfrege. Dêr wiene we tige wiis mei, mar somtiden kamen we faak de burokratyske problemen tsjin. In part fan it jild gong wer út nei de kontrôle troch de oerheid. Dat is skande."

Ynnovaasje yn Boalsert

Yn Boalsert hat machineboubedriuw Bos in pear jier ferline gebrûk makke fan in regeling troch de EU. "Wy hawwe der in nije skower foar efter de trekker fan makke," seit eigener fan it bedriuw Joris Bos. "Dy wie duorsumer as foarhinne. We binne fansels hiel bliid mei de stipe, mar fernommen ek dat de regels út Brussel grut wiene. We moasten in soad ynfolje."