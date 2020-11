Lêste dagen fan museum Hert fan Fryslân yn Grou

It museum siet oant novimber twa jier ferlyn fergees yn it eardere gemeentehûs yn Grou. Sûnt it gebou yn partikuliere hannen oergien is, moat der hier betelle wurde. De yntreejilden fan de 1000 oant 1500 besikers yn in normaal jier binne te min op út te kinnen, fertelt Bauke Hooghiemster fan it museum. Mei de corona binne de ynkomsten noch leger.

Nei de sluting moat de kolleksje fan 6000 stiks útsocht wurde. Dêr moat in kearnkolleksje fan oerbliuwe dy't in plak kriget yn in nij te bouwen multyfunksjoneel sintrum, sa is it doel. Al it oare giet werom nei de eigeners fan wa't se it yn brûklien hawwe of nei histoarysk sintrum HCL yn Ljouwert. De kommende twa jier sil dat syn beslach krije.