In stikje Aldfrysk yn Maasland ûntdutsen: midsiuwsk Frisisme yn Súd-Hollân

Yn it ferline wiisde de namme net op in strjitte, mar op in gebiet dat folle grutter wie. Doe't de Dijkpolder by it doarp Maasland yn de tolfde iuw opnij ynrjochte waard as ûntginningsgebiet, bleau de namme Langtaem bewarre as gebietsnamme foar de noardlike west-wâlskant fan it wetter de Zuidgaag. Letter rekke de namme ferweve mei buorkerijen yn dy hoeke fan it doarp, en dêrút is ek wer de strjitnamme ûntstien.

Sirka 1360

It giet yn Maasland eins om de perseelnamme Langtaem. De âldste boarne dêr't de namme yn foarkomt, stamt út 1480. Yn in midsiuwsk lienregister wurdt de Lantam neamd, mar de oarspronklike lienbrief dêr't it nei ferwiist giet werom op de tiid om it jier 1360 hinne. It wurdt liket op it Middelnederlânske wurd toom, dat ek noch wol brûkt wurdt.

Hollânske dialekten

De âlde fjildnamme Langtaem is neffens Kerkhof nuver yn ferliking mei oare polderfjildnammen yn de provinsje Súd-Hollân. Dêrom tinkt er dat it eins giet om in âlde lânskipsnamme mei in saneamde 'Aldfryske klankstân.' Kerkhof tinkt dat it in spoar is dan de Frysktaligens yn de Maaslandgouw yn it iere ferline. Letter binne de measte Aldfryske wurden nei efteren drukt troch Hollânske dialekten.

Oantinken oan de Frysktaligens

"Uiteindelijk herinnert alleen deze straatnaam nog aan de historische Friestaligheid van deze oude heerlijkheid in Midden-Delfland," sa beslút Kerkhof syn artikel. De namme Langtaem bleau oer as oantinken oan 'de oude functie en de vroegere Friestaligheid van de boerengemeenschappen in de Dijkpolder.'