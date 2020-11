438 miljoen euro út Europeeske fûnsen foar Noard-Nederlân

It Just Transition Fund rjochtet him op de enerzjytransysje. Der giet 330 miljoen nei it Noarden, benammen nei de provinsje Grinslân dêr't de problemen mei de gaswinning it slimste binne. Om't dy gaswinning ophâldt, moatte der mei dit fûns nije banen komme.

It Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling giet wer mear nei Fryslân en Drinte, mei it jild moat der ûnder oare mear ynnovaasjekrêft fan it mkb opset wurde. It jild is om ûntwikkeling en ûndersyk te stimulearjen. Ek op it mêd fan de transysje nei duorsume enerzjy.

Ambysjes

Deputearre Sander de Rouwe hopet dat it Noarden oer sân jier gjin efterstân mear hat yn ferliking mei de oare parten fan it lân. It is in part fan mear ambysjes fan it Noarden, dêr't bygelyks ek de Lelyline by heart as spoarferbining tusken it Noarden en de Rânestêd.