'Maradona fan de Wâlden' betinkt Maradona: "Hy koe net mear stikken"

Schokker hat ûnder oare foar Harkemase Boys en SC Cambuur spile. Dat hy de bynamme 'Maradona fan de Wâlden' krige, sjocht hy as in eare. "It wie gjin minne fuotballer. Eins is it foar myn tiid, ik bin mear fan it Messi-tiidrek. Mar yn dy bylden dy't ik fan him sjoen haw wie hy like goed, of sels better. Dus it is in hiele eare as je sa'n bynamme krije. It tekenet wol dat minsken ek wiis mei my wiene."

"Hy koe net mear stikken"

As trainer hie de échte Maradona in minder goede namme. Hy waard in pear kear útsluten fanwegen it brûken fan kokaïne en hie ferskate sûnensproblemen. Ek syn nuvere hâlden en dragen foel op. Dochs bleau it in fenomeen, jout Schokker oan. "As je wrâldkampioen wurde yn je ientsje, dat is wol in prestaasje. Hy koe net mear stikken yn Argentinië."