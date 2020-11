Hoe moat de fuotbalkompetysje foar de amateurklups fierder?

Foarsitter Johan van der Veen fan ONS Snits leit út wat dy trije opsjes krekt wiene: "De eerste optie is dat we de competitie zouden hervatten en proberen om het uit te spelen, maar dat is niet realistisch. We hebben zo weinig wedstrijden gespeeld in de eerste seizoenshelft dat we ruim 20 wedstrijden zouden moeten spelen in de tweede helft. Dat gaat niet gebeuren. De tweede optie is dat we een halve competitie spelen met de huidige tegenstanders. De derde optie is dat we opnieuw zouden beginnen op 1 januari en dan een hele competitie spelen met de halve poule, dus met de helft van de tegenstanders in de huidige competitie."

ONS kiest foar opsje 3

Foar Van der Veen en ONS wie it wol dúdlik: "Wij hebben gekozen voor de derde optie." Neffens de klup is dat ek de meast realistyske en earlike opsje. "Dan speel je nog veertien wedstrijden, en tegen elke tegenstander een keer uit en thuis. Bovendien hebben we zo de minste reisbewegingen en de tegenstanders zijn het meest dichtbij. We hopen dat er dan ook weer publiek mag komen."