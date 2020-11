NK shorttrack net yn Ljouwert, mar op It Hearrenfean

It toernoai sil op deselde datum wêze as de bedoeling wie: op 2 en 3 jannewaris. Letter dizze moanne sille al in invitation cup en it NK ôfstannen foar it shorttrack yn Thialf riden wurde.

Earder waard ek al it Wrâldkampioenskip ôfstannen fan Sina nei It Hearrenfean ferpleatst. Yn jannewaris wurdt in 'reedrydbubbel' yn Thialf kreëarre om feilich in reedrydtoarnoai te organisearjen yn coronatiid.