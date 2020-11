PvdA wol boeren helpe by ôfset fan produkten yn Fryslân

Provinsjale Steaten prate dizze woansdei oer de Fryske lânbou-aginda, oer de Fryske ambysjes en doelstellingen op lânboumêd. Boeren moatte oan hieltyd mear easken foldwaan, se moatte duorsumer buorkje, rekken hâlde mei greidefûgels en mei krûderike greiden wurkje.

In soad boeren steane dêr wol foar iepen, mar wolle dan ek graach wat mear barre foar harren produkten en dat falt net ta. Pleatslike omset kin fansels helpe. As in boer op de pleats ferkeapet of yn de pleatslike supermerk binne der minder transportkosten en sitte der ek minder skiven tusken. It giet om it 'verdienmodel' foar de boeren.