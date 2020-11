Falske dokuminten foar útsûndering mûlkapkeplicht yn omrin

By it MCL wit it personiel derfan. In kaart dêr't je net in mûlkapke mei hoege te dragen, is der net. It is net dúdlik oft der by it MCL al misbrûk makke is fan in eventuele ûntheffing, dy't yn guon gefallen wol mooglik is.

"Als er een goeie medische reden is dat je geen mondkapje kunt dragen, dan houden we er rekening mee", seit MCL-wurdfierder Frits Mostert. "Dan moet er wel een verklaring van een arts zijn. Maar het aantal mensen dat daar gebruik van maakt is bijzonder gering."

De kaart yn kwestje liket behoarlik echt mei in Rykslogo en it byldmerk mei it mûlkapke derop. Der stiet ek in link op nei in webside fan de oerheid mei ynstruksjes oer mûlkapkes.

"Het grappige is dat die link wel klopt. Daar is inderdaad keurig alle informatie over mondkapjes te vinden en daar wordt niet gesproken over uitzonderingen. Waar het vandaan komt, weten we niet. Iedereen kan zo'n ding uitdraaien en meenemen, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets", seit Mostert.