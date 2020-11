Twa wedstriden SC Cambuur ferpleatst nei oare dei yn desimber

In pear wedstriden yn de Keuken Kampioen Divisie binne ferpleatst fanwegen it programma yn de twadde rûnte fan it toernoai om de KNVB-Beker. Yn spulrûnten 16 en 17 krije ferskate wedstriden oare datums of tiidstippen. It betsjut ek dat twa wedstriden fan SC Cambuur op in oare dei hâlden wurde.