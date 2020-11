Wurk oan Ljouwerter Skrâns duorret langer; freed is oergong noch ticht

Dy flierren yn de oergong binne wat fersakke en dêrom moat der freed wat oan dien wurde om dy wer op hichte te krijen. "Dat is ferfelend, mar foar it grutste part is it wurk al dien. De oerwei hat al in dûbeld spoar, de baan leit deryn en it perron is útwreide. We binne goed op wei", seit Richard Reitsma fan de provinsje.

Tiisdeitemoarn ride de treinen wer en kin al it ferkear de oergong wer brûke. Ek de perrons yn Feanwâlden en Hurdegaryp wurde oanpast sadat de sneltrein 14 desimber ride kin.

Fytsers en kuierders kinne freed dus noch net by De Skrâns oerstekke. Se wurde omlaat fia it stasjon. Fan sneontemoarn 6.00 oere ôf kinne dizze beide groepen wol wer oer de oergong.