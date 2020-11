Sa'n 3.000 ynstjoeringen foar nammen nije Arriva-treinen

It tal ynstjoeringen is heger as yn 2005 doe't de oprop foar treinnammen ek alris dien wie. Neffens Anne Hettinga fan Arriva sitte der no in pear spektakulêre tusken.

Mei Avine Fokkens, Fleur Gräper, Ben Woldering, Nynke de Jong, Joop Mulder en Evert van Dijk sit er yn de sjuery. Se kieze 36 bestimmingen, dêr't dan op stimd wurde kin. Stimme kin fan 1 oant en mei 6 desimber op www.arriva.nl/namenwedstrijd.

Begjin 2021 makket Arriva de 18 nammen bekend, dy komme op de nije WINK-treinen.