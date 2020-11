Iepenbier Ministearje easket 3,5 jier sel tsjin Thialfsjitter

It Iepenbier Ministearje easket 3,5 jier selstraf yn it heger berop tsjin de skutter dy't op 7 jannewaris 2017 sakeman Bert Jonker beskeat by iisstadion Thialf. Dat is in stik leger as de eardere eask fan 5 jier sel. De 60-jierrige man hie in saaklik skeel mei Clafis-direkteur en reedrydsponsor Bert Jonker. De fertochte is yn 2019 feroardiele foar swiere mishanneling en ôfsparsing, mar it Iepenbier Ministearje wol dat de man ek foar deaslach straf krijt.