Miljoenesubsydzje foar ûndersyk nei biologyske klok by Van Hall

Us biologyske klok kin net goed omgean mei in 24-oers ekonomy, en it is dus saak om te sjen hoe't dat better kin. It BioClock-consortium, dêr't ek Van Hall yn sit, sil dêrby net allinnich sjen nei wurkjende minsken, mar nei elkenien. En ek nei de natuer en de biodiversiteit.

Underwerpen lykas de sûnenseffekten fan ploegetsjinst, de biologyske klok yn it ûnderwiis en it effekt fan ljocht op ynsekten wurde yn it ûndersyk meinaam.

It ûndersyk duorret yn totaal seis jier. De hegeskoalle Van Hall Larenstein wurket hjiryn gear mei acht universitêre partners, en leden út de publike en semy-publike sektoaren, fan it RIVM oant en mei gemeenten en miljeu-organisaasjes.

De hegeskoalle sil him yn it ûndersyk benammen rjochtsje op fisken.