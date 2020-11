Ljouwerter stedhûs kleuret oranje; omtinken foar geweld tsjin froulju

"It stedhûs kleuret fan fiif oere middeis ôf oranje", seit Hilde Tjeerdema, wethâlder yn Ljouwert. "Dêrneist is der benammen op sosjale media in kampanje om it ûnderwerp mear besprekber te meitsjen."

Sa kin mei Veilig Thuis chat wurde. "Mar we wolle ek foaral de oprop dwaan om advys te freegjen hoe om te gean mei sokke situaasjes. Om it leechdrompeliger te meitsjen, praat deroer en sykje kontakt mei oaren."

Mei de lockdown yn de coronatiid kamen minsken mear thús te sitten. It tal meldingen fan geweld liket lykwols ta te fallen, mar doe't de bern net nei skoalle gienen, wienen der minder kontaktmominten. "De minsken dy't it dreech hienen, ha it no noch dreger krigen. De minsken dy't al klem sieten, stean noch mear ûnder druk."