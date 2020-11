PvdA zet Habtamu de Hoop op plek 10 van kandidatenlijst

De 22-jarige De Hoop zit voor de PvdA in de raad van Súdwest-Fryslân. Landelijk werd hij bekend als presentator van Het Klokhuis. Oosterbaan is fractievoorzitter voor de partij op Terschelling. In 2017 stond ze ook al op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, destijds ook op 20. Ze was toen de hoogst genoteerde Fries. De PvdA haalde bij de vorige verkiezingen slechts negen zetels, een dieptepunt.

In de peilingen staat de partij momenteel op de twaalf tot zestien zetels.